Code oranje in de meeste provincies

Voor bijna het hele land heeft het KNMI in de loop van de avond code oranje afgekondigd. In de meeste provincies kunnen zeer zware harde windstoten en onweersbuien voorkomen terwijl er lokaal ook veel regen kan vallen.

Alleen in de provincies Friesland en Zuid-Holland geldt de minder zware code geel. In Zeeland is het noodweer voorbij.

De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Tijdens die buien is er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.