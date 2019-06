Code oranje voor nog vier provincies

Het KNMI heeft dinsdagavond voor nog vier provincies code oranje ingesteld. In Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland kunnen zeer zware harde windstoten en onweersbuien worden verwacht terwijl er lokaal ook veel regen kan vallen.

Eerder ging code oranje al gelden voor Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In de laatste provincie is het ergste noodweer voorbij. Daarom geldt daar nu nog slecht code geel. Dat geldt ook voor de noordelijke provincies.

De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Tijdens die buien is er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Volgens weerbureau Weeronline kunnen de onweersbuien zelfs gepaard gaan met hagelbuien en zware windstoten die op sommige plekken kunnen oplopen tot 120 kilometer per uur.