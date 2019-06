Klaas Otto: OM heeft mij in de val gelokt

Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, claimt door het Openbaar Ministerie (OM) in de val te zijn gelokt. “Ik werk niet meer mee aan deze poppenkast. Ik heb tot nu toe mijn mond gehouden, maar dat doe ik niet meer”, aldus de 51-jarige Brabander.

Otto zit in de cel in afwachting van het hoger beroep in zijn zaak. Vorig jaar oktober werd hij veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde dinsdag tijdens een voorbereidende zitting dat hij in voorlopige hechtenis moet blijven, tot groot ongenoegen van de man uit Bergen op Zoom. “Dit is niet eerlijk. Onbegrijpelijk deze beslissing.”

Otto had al ruim anderhalf jaar in voorarrest gezeten maar kwam vóór zijn veroordeling op vrije voeten. Sinds de uitspraak zit hij weer vast.