Klein protest bij Centraal Vakbondshuis FNV

In de ontvangstruimte van het Centraal Vakbondshuis van FNV in Utrecht vond dinsdagavond een klein protest plaats. Een aantal actievoerders liet daar blijken het niet eens te zijn met het principeakkoord over de pensioenhervormingen.

FNV legt het bereikte resultaat momenteel voor aan het ledenparlement. Als dat instemt, wordt woensdag het akkoord gepresenteerd. “Het akkoord is een wassen neus van Koolmees. Het is pure misleiding. We moeten hier niet mee akkoord gaan”, aldus een actievoerder. Op een spandoek stond de tekst ‘Lieg niet, bevriezen = verhogen. Rekenrente omhoog en AOW op 65 jaar’.