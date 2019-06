KNMI geeft code oranje af voor drie provincies

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het eind van de middag en dinsdagavond. Het weeralarm geldt voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Aan het eind van de middag kunnen zware onweersbuien ontstaan in het zuidoosten. Ook het zuidwesten krijgt mogelijk te maken met noodweer.

De onweersbuien aan het eind van de middag in het zuidoosten gaan volgens Weeronline gepaard met hagelbuien en zware windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur. Op sommige plekken kunnen windstoten van 120 kilometer per uur voorkomen.

In de avond trekken de zware onweersbuien van het zuidwesten naar het noordoosten. Naast zware windstoten moet er ook rekening worden gehouden met wateroverlast. In korte tijd kan er veel regen vallen.

De onweersbuien trekken rond middernacht weg via het noordoosten.