Koolmees belooft meer openheid over UWV

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) belooft meer openheid over de gang van zaken bij uitkeringsinstantie UWV. Hij zei dat naar aanleiding van nieuwe problemen bij het UWV. Grote aantallen gedetineerden blijken volgens onderzoek van Nieuwsuur onterecht hun uitkering te hebben behouden.

“Hier baal ik enorm van”, zei de bewindsman die door een boze Tweede Kamer naar het Vragenuur was geroepen. Het past volgens hem in het beeld dat er onvoldoende prioriteit is gegeven aan handhaving door het UWV. Er zijn opnieuw fundamentele problemen blootgelegd en dat “baart mij zorgen”. Koolmees laat de zaak uitzoeken.

Hij wil meer openheid van het UWV. Koolmees gaat de Kamer een brief sturen met daarin opgenomen alle onderzoeken naar fraude die er bij de uitkeringsinstantie lopen. Zodat de Kamer een beter beeld krijgt welke risico’s er zijn, aldus de minister. “De afgelopen jaren was het UWV te veel naar binnen gericht. Ook vanuit de gedachte dat kwaadwillenden er misbruik van zouden kunnen maken.”