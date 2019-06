‘Nederlandse oplossing voor wereldproblemen’

Koningin Máxima en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) hebben de aftrap gegeven van een grote ondernemerstop in Den Haag. Honderden ondernemers, investeerders en politici praten dinsdag en woensdag met elkaar in het World Forum. ”Ik ben trots om te zeggen dat er altijd een Nederlandse oplossing is voor de uitdagingen in de wereld”, zei Kaag. Ze drong ook aan op samenwerking: ”Wat ons verdeelt komt in het nieuws, maar wat ons verbindt, zorgt voor vooruitgang”.

Koningin Máxima zei dat nieuwe technologieën kansen bieden om de wereld te veranderen. Ook brak ze een lans voor vrouwen in de top van bedrijven. Als vrouwen een bedrijf oprichten, krijgen ze minder investeringen dan mannen, maar elke geïnvesteerde dollar bij een start-up van een vrouw ”levert twee keer zo veel op als bij start-ups die door mannen zijn opgericht”.

Tijdens de openingsceremonie zei de presentator tegen de ondernemers en de Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers: ”Misschien kunnen de miljarden dollars hier in de zaal Trump ervan overtuigen dat klimaatverandering echt is.”