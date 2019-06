Ouderenbond KBO-PCOB voorzichtig positief

Seniorenbond KBO-PCOB is voorzichtig positief over het op handen zijnde pensioenenakkoord. Ingewijden wisten te melden dat er een principeakkoord op tafel ligt. De ouderenbond is blij met de stappen die worden gemaakt maar plaatst nog een enkele kanttekening. De bond spreekt daarom van “positief, maar met risico’s.”

“Door het sluiten van dit principeakkoord worden de pensioenen in 2020 niet gekort en is de kans op indexeren groter. Dat is mooi”, aldus directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB . “Wel maken we ons zorgen over risico’s op kortingen die op de loer liggen?”

Ook is de ouderenorganisatie benieuwd hoe de uitwerking gaat zijn voor werknemers in een zwaar beroep. “Er is een belofte van eerder stoppen met werken, maar hoe pakt dat uit in de praktijk en waar komt de rekening te liggen”, vraagt Vanderkaa zich af.