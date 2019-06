De politie in Amsterdam doet onderzoek na een aanrijding waarbij een fietser werd aangereden en zeer ernstig gewond geraakt. De automobilist is doorgereden. Het ongeval gebeurde op de Admiraal de Ruijterweg. Het vermoedelijke voertuig werd even later aangetroffen in de Shackletonstraat, niet ver van de plek waar de aanrijding gebeurde. De politie doet onderzoek in de omgeving.