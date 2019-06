Premier Rutte biedt Groningers excuses aan

Premier Mark Rutte heeft namens de regering excuses aangeboden aan de Groningers voor de aanpak van aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie. Toen het kabinet in 2012 voor het eerst serieus werk ging maken van schadeafhandeling en versterking van gebouwen, heeft het “vanaf het begin volstrekt onderschat welke enorme opgave voor ons lag”, zegt Rutte in de Tweede Kamer.

Rutte noemde de gebeurtenissen in Groningen, dat door de jaren heen getroffen werd door talloze aardbevingen, “een crisis in slow motion”. Toen eindelijk werd onderkend dat de gaswinning zulke grote problemen veroorzaakte, is bovendien in de aanpak veel te lang de nadruk gelegd op “precisie en juridische zekerheid”. Dat is “simpelweg ten koste gegaan van de snelheid”, aldus de minister-president.

Ook Rutte zou “het liefst vandaag nog” de gaskraan helemaal dichtdraaien. “Maar dat gaat niet. Als je het te snel doet en er komt een koude winter, dan loop je risico’s met leveringszekerheid.” Hij benadrukte dat het kabinet “geen financieel motief” heeft om langer Gronings gas te blijven oppompen. Tegelijkertijd is er “geen toverstok” om alle problemen in één keer op te lossen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelt vast dat Rutte met zijn excuses “diep door het stof is gegaan”. Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren noemde de woorden van de premier “ruiterlijk en historisch”. Ook bij Henk Nijboer (PvdA) en Tom van der Lee (GroenLinks) reageerden met instemming. PVV’er Alexander Kops daarentegen betichtte de premier van “gladde praatjes”.

De Kamer vraagt zich wel af wat Rutte nu precies anders wil gaan doen, nu hij erkend heeft dat de aanpak tot dusver niet deugde. De premier verwees daarop naar de snellere aanpak van de schadeafhandeling en versterking die verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken) eerder deze week aankondigde. Hij noemde dat “een heel verstandig en fatsoenlijk voorstel”.