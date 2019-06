Raad: geen spreekverbod voor advocaat Dino S.

Een advocaat kan vooraf geen spreekverbod worden opgelegd. De vrijheid van meningsuiting geldt ook voor een advocaat, zo oordeelt de raad van discipline Amsterdam in een tuchtzaak tegen advocaat Nico Meijering. Daarmee fluit de raad de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten terug. Wel krijgt Meijering een waarschuwing.

De deken, Evert-Jan Henrichs, had Meijering verboden in de media te spreken over een geschil waarin de strafpleiters Bénédicte Ficq en Nico Meijering tegenover Stijn Franken stonden. De ruzie speelt zich af in de marge van de strafzaken tegen de criminelen Willem Holleeder, voormalig cliënt van Franken, en Dino Soerel, die wordt bijgestaan door Meijering en Ficq.

Meijering zou de fout in zijn gegaan toen hij commentaar gaf naar aanleiding van een uitzending van RTL Boulevard over de ‘Holleeder Tape’. Daarna was Meijering te gast bij Eva Jinek. Op zich mag dat wel van de raad, maar toch krijgt Meijering een waarschuwing, omdat hij bij Jinek iets zei over een vertrouwelijk gesprek met de deken.