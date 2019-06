Rutte praat GL en PvdA bij over pensioenen

GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-voorman Lodewijk Asscher praten dinsdag premier Mark Rutte en verantwoordelijk minister Wouter Koolmees bij over de onderhandelingen over een pensioenakkoord. Rutte en Koolmees overlegden tot diep in de nacht met werkgevers en werknemers. Nu is er tijd voor ruggespraak met de achterban en kan het kabinet polsen hoe de ontwerpafspraken vallen bij de beide linkse oppositiepartijen.

Het kabinet hoopt GroenLinks en de PvdA voor zijn plannen te winnen, omdat de regeringspartijen alleen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. De steun van de linkse oppositie is bovendien belangrijk voor de vakbonden.

“Blijkbaar is er nog meer beweging” dan maandag, concludeert Asscher, die maandagmiddag ook al met Klaver op het Torentje werd uitgenodigd. “Het feit dat we nu al worden teruggevraagd, beschouw ik als een positief teken.” Klaver constateert dat “het kabinet iets te vertellen heeft. Ik ben heel benieuwd.”