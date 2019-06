‘Stevig overleg in ledenparlement FNV’

Tijdens de vergadering van het ledenparlement van vakbond FNV over de verregaande pensioenhervormingen is sprake van een kritische houding van de parlementsleden tegen het bestuur. Dat lieten enkelen van hen weten tijdens een korte pauze. Zij spraken van een verhitte en stevige bijeenkomst.

De leden, van wie enkelen spraken op persoonlijke titel, gaven aan dat er waarschijnlijk dinsdagavond niet ingestemd gaat worden met de pensioenhervormingen. Daarover werd eerder een principeakkoord gesloten tussen het kabinet, de werkgevers en de bond. Het bestuur van FNV zou nu aansturen op een ledenraadpleging, die de komende dagen moet plaatsvinden. Daarmee zetten ze het ledenparlement voor nu even buitenspel.

Vakbond FNV heeft ruim een miljoen leden. Als zij akkoord gaan met een pensioendeal, heeft het bestuur van FNV munitie om weer naar het ledenparlement te gaan. Opvallend was dat enkele leden aangaven dat ze nog geen letter op papier hebben gezien. “Er staat niks op papier, we hebben het nog niet voor ons gehad. Er is nog veel onduidelijk. En ik stem niet in als ik de kleine lettertjes niet heb gelezen”, zo zei een van hen.