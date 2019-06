Wiebes verdedigt aanpak aardbevingen in Kamer

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wacht dinsdagavond een zwaar debat over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die daardoor worden veroorzaakt. Ook premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden in de Tweede Kamer verwacht.

Veel parlementariërs, ook van coalitiepartijen, zijn kritisch over met name de voortgang bij de schadeafhandeling en de versterking van onveilige woningen. Wiebes zal ook moeten uitleggen waarom de gaswinning in Groningen niet sneller kan worden afgebouwd. Hij neemt daarvoor ruim tien jaar de tijd omdat er eerst alternatieven moeten komen voor huishoudens en bedrijven.

Een voor Nederlandse begrippen zware beving zette de kwestie vorige week weer prominent op de kaart. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kwam met een rapport waarin het Wiebes adviseert de gaswinning wel sneller af te bouwen dan hij nu van plan is. De minister waarschuwt evenwel dat dan de leveringszekerheid in het geding dreigt te komen.

SodM is ook kritisch over de manier waarop de overheid momenteel omgaat met de afhandeling van aardbevingsschade en de versteviging van onveilige woningen. De toezichthouder raadt Wiebes een crisisaanpak aan, waar één organisatie met een eigen mandaat en budget de verantwoording voor draagt. De Tweede Kamer dringt al langer aan op meer urgentie.