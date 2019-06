Advocaat: Rechtbank moet Jos B. vrijlaten

De advocaat van Jos B. heeft wederom de rechtbank gevraagd zijn cliënt vrij te laten. B. wordt verdacht van het doden en seksueel misbruiken van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem in 1998. Advocaat Gerald Roethof benadrukte nogmaals dat er geen bewijs is van het misbruik van de jongen en ook de doodsoorzaak is niet vast komen te staan.

“Er is onvoldoende grond om B. nog langer vast te houden”, aldus Roethof. “Zeker nu het lijkt dat de zaak maanden vertraging oploopt.” De forensisch coördinator van de zaak is onlangs door een ongeluk overleden, liet de officier van justitie woensdag tijdens de inleidende zitting in de rechtbank in Maastricht weten. Daardoor is er “een aanzienlijke achterstand” opgelopen.

De rechtbank in Maastricht beslist later woensdag over het verzoek tot opheffen van de hechtenis.

B. heeft de beschuldigingen altijd ontkend, verder doet hij er het zwijgen toe.