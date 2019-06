Amsterdamse nachtclub biedt studieplek

Studenten kunnen eind deze maand blokken voor hun tentamens in een Amsterdamse nachtclub. Vanwege een groot gebrek aan studieruimte in deze periode in bibliotheken, scholen en universiteiten is er nu voor het eerst de Red Bull Study Club. Vier dagen lang zijn hier hier achthonderd studieplekken ingericht, vinden er lezingen plaats en andere activiteiten.

De gemiddelde nachtclub in Nederland staat volgens de energiedrankjesleverancier naar schatting 60 procent van de tijd leeg, die hierdoor kans zag wat aan het tekort aan studieplekken te doen. Mede-organisator en student aan de Universiteit van Amsterdam, Zoe Francken ziet het als een perfecte oplossing: “Tijdens de tentamenweek sta ik elke ochtend in de lange rij voor de bieb, drama! Het lijkt wel een zwembad, waar je ’s ochtends je handdoekje moet neergooien om je plek te claimen. Maar die nachtclubs zijn juist leeg overdag.”

De Study Club is van 24 tot en met 27 juni. De deuren zijn geopend van 08.00 tot 00.00 uur. Studenten kunnen een dagdeel reserveren zodat ze zeker zijn van een werkplek. Eerder waren er al dit soort initiatieven in Belgiƫ. Als het aanslaat in Amsterdam, volgen mogelijk meer clubs.