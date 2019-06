Bij fietsenfabrikant Gazelle in Dieren woedt een brand op het dak van een bedrijfshal. Dikke rookwolken zijn te zien tot in de wijde omgeving van de Gelderse plaats aan de IJssel. Bij de brand is voor zover bekend niemand gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer is met twee hoogwerkers en vier tankautospuiten uitgerukt om het vuur te bestrijden. De brand is vermoedelijk ontstaan door werkzaamheden op het dak. Het bedrijf is ontruimd.