Campagne: laat zien dat je met kind mag reizen

Een vader of moeder die met een minderjarig kind op vakantie naar het buitenland gaat, moet aan de grens aan kunnen tonen dat ze toestemming hebben van de andere ouder om het kind mee te nemen. Zo wordt ontvoering van kinderen voorkomen. Om ouders te waarschuwen dit voor vertrek goed te regelen, begint woensdag op Schiphol een campagne.

Tientallen keren per dag onderzoekt de marechaussee of een ouder toestemming heeft een kind mee te nemen als dat niet meteen duidelijk is. Dit kan veel tijd kosten, waardoor vakantiegangers hun vlucht kunnen missen. Door voor vertrek een speciaal formulier in te vullen kan de ouder aantonen dat het kind mee mag op vakantie en vertraging van de reis voorkomen.

Volgens cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering zijn in 2017 288 kinderen vanuit Nederland ontvoerd, in 2016 waren dat er nog 251. Cijfers over 2018 zijn er nog niet. Meer dan de helft van de ontvoerde kinderen keert niet meer terug naar Nederland.

Minister van Defensie Ank Bijleveld, korpsbeheerder van de marechaussee, geeft woensdagavond het startsein voor de campagne.