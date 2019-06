CNV vraagt leden om steun voor pensioenakkoord

Vakbond CNV gaat zijn leden vragen het pensioenakkoord te steunen dat kabinet, werkgevers en werknemers zijn overeengekomen. De bond heeft vertrouwen in dit voorstel, zegt voorzitter Arend van Wijngaarden.

De tweede vakcentrale van Nederland raadpleegt zijn achterban eind volgende week. Ook de grootste bond, de FNV, legt het pensioenakkoord aan haar leden voor. Maar het FNV-bestuur, dat in zijn zogeheten ledenparlement op felle weerstand stuitte, geeft geen stemadvies.

Van Wijngaarden is wel enthousiast over de afspraken. Daardoor geldt voor miljoenen Nederlanders dat er een pensioengat van 10 procent wordt voorkomen, stelt hij. De CNV’er spreekt van een mijlpaal voor werkend Nederland.

Van Wijngaarden is blij dat eerdere acties zin hebben gehad en het kabinet over de brug is gekomen. Hij legt uit dat miljoenen Nederlanders het risico liepen op een pensioengat van 10 procent als de eerdere plannen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken uit november 2018 werkelijkheid zouden worden.

Het CNV heeft naar eigen zeggen, met de andere vakbonden, hard ingezet om dit te voorkomen. Een compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek, waarbij jongeren relatief meer premie betalen dan ouderen, was een van de eisen van CNV aan de onderhandelingstafel. “Voor deze garantie hebben wij hard geknokt. Een grote winst ten opzichte van het voorstel in november”, aldus Van Wijngaarden.