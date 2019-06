CU-SGP verlaat onderhandelingen Zuid-Holland

De onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland zijn mislukt. ChristenUnie-SGP trekt zich terug uit de gesprekken met Forum voor Democratie (FVD), VVD en CDA. Die drie partijen gaan nu samen kijken of er nog andere mogelijkheden zijn.

Hans Wiegel blijft voorlopig informateur. ”Mijn bedoeling is de komende tijd te kijken of we één of twee kleinere partijen bereid kunnen vinden om met de anderen te gaan besturen. Ook kunnen we bespreken of een minderheidscollege wat is, maar liever heb ik een college dat beschikt over een meerderheid”, aldus de VVD-coryfee.

Statenlid Nico de Jager van ChristenUnie-SGP wil niet zeggen waarom zijn partij niet verder wil praten. Wat hem betreft is de deur echter niet helemaal dicht. ”Het gaat pas door als het niet doorgaat. Wij hebben redenen gegeven waarom wij de verkenning niet kunnen omzetten in een formatie. Als dat zo blijft, gaan wij er geen vervolg aan geven. Maar Wiegel is een creatief man. Als hij serieus op onze redenen ingaat en oplossingen vindt, weet je het nooit.”

SGP-leider Kees van der Staaij spreekt van ”een gemiste kans” en twittert: ”Aan de SGP heeft het niet gelegen”. De samenwerking met de Zuid-Hollandse ChristenUnie staat echter niet op het spel, verzekert de SGP.

FVD-leider Baudet stelt dat ChristenUnie-SGP uit het overleg is gestapt vanwege een filmpje dat hij onlangs deelde op Twitter in aanloop naar de Europese verkiezingen. Daarin vertellen vrouwen hoe ze zijn aangerand door immigranten. ”Belachelijk”, schrijft Baudet op Twitter over het besluit van de ChristenUnie-SGP.

De Jager noemt het ,,een filmpje dat je niet moet maken en niet moet tweeten. Dat kan niet, dat moet je niet doen, zeker als politicus. Of dat ook de reden is? Ik heb nog nooit met Baudet gesproken en over dit onderwerp hebben we het niet gehad.”

Debutant Forum voor Democratie werd bij de Statenverkiezingen op 20 maart de grootste partij in Zuid-Holland. VVD werd tweede, CDA zesde. Ze bereikten vorige maand samen een akkoord op hoofdlijnen, maar voor een meerderheid hebben ze nog een vierde coalitiepartner nodig. De drie partijen hebben samen namelijk 25 van de 55 Statenzetels.

Zuid-Holland is de enige provincie waar Forum voor Democratie momenteel in beeld is voor een plek in het bestuur.