Jos B. blijft in de cel. De rechtbank in Maastricht heeft zijn voorlopige hechtenis woensdag verlengd. B. (56) wordt verdacht van het doden en misbruiken van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem in 1998.

Zijn advocaat had gevraagd om vrijlating, omdat er geen bewijs zou zijn dat B. iets te maken heeft met de dood van de jongen. De rechtbank noemt de verdenkingen tegen de Limburger echter zwaar genoeg om hem nog in de cel te houden.

De volgende zitting is eind augustus, het gaat dan wederom om een zogenoemde inleidende zitting.