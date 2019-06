‘Jos B. is geen monster’

De van het doden en misbruiken van Nicky Verstappen verdachte Jos B. heeft te maken met een hele negatieve beeldvorming. “Jos B., het monster”, vatte B.’s advocaat Gerald Roethof de beeldvorming samen. Maar een recent rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) pleit B. daarvan vrij, aldus Roethof. “Als je het rapport bekijkt dan zie je dat dit beeld de prullenmand in kan”, meent de advocaat. Het rapport van het PBC werd woensdag aangehaald door zowel de advocaat als door het Openbaar Ministerie (OM).

De PBC-rapportage beschrijft B. volgens Roethof als “een sociale man die graag met kinderen omgaat”. Weliswaar werd B. in 1984/85 opgepakt wegens pedofiele contacten met minderjarige jongens. Maar sindsdien is hij behandeld, aldus Roethof. Jarenlang is hij met jongeren omgegaan, zonder dat iets negatiefs is gebeurd.

Roethof noemde B. een man die zich weet te beheersen, geen gestoorde gewetensfunctie heeft, geen autist is, en niet agressief is.

De officier van justitie haalt echter uit het PBC-rapport dat B. een pedofiliestoornis heeft.