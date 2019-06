Jos B. opnieuw voor de rechter

Jos B., de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen, moet woensdag voor de derde keer voor de rechter verschijnen. Het gaat om een inleidende zitting in de rechtbank in Maastricht; de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen. B. kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige verdachte deed daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procentmatch. B.’s DNA werd gevonden op kleding van de jongen.

Na een internationale klopjacht werd hij in augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona. Hij zit sindsdien vast.

B. heeft tot nu toe gezwegen over zijn eventuele rol. Tijdens de vorige zitting, afgelopen maart, werd over een mogelijke schouw op de Brunsummerheide gesproken. De beslissing daarover werd door de rechtbank nog even geparkeerd, mogelijk wordt daar op de zitting woensdag een knoop over doorgehakt.