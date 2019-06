Klaver: klimaatinfo voortaan meteen naar Kamer

Het kabinet moet informatie over het klimaatbeleid voortaan meteen delen met de Tweede Kamer, ook als daarover nog geen kabinetsstandpunt bestaat. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei dat woensdag in een debat met premier Mark Rutte. Die moest zich in de Kamer verantwoorden over het besluit om de publicatie van de eerste doorrekening van het klimaatakkoord over Prinsjesdag heen te tillen. “Als we willen werken aan draagvlak voor klimaatbeleid mag de indruk niet bestaan dat er informatie is achtergehouden”, zei Klaver.

De premier drong er vorig jaar op aan de analyses van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) later naar buiten te brengen. Dit werd vorige week door het tv-programma Nieuwsuur bekendgemaakt. Rutte ontkende toen dat hij informatie had willen verdoezelen.

Klaver maakte duidelijk dat hij er niet op uit is “de premier te beschuldigen”. Ook volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher gaat het vooral om het vergroten van het draagvlak voor het klimaatbeleid.