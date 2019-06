OM: bewijs tegen B. is niet dun

“Het bewijs tegen B. is niet dun, integendeel, we gaan ervan uit dat we voldoende bewijs hebben.” Dat zei de Limburgse officier van justitie Resie Peters woensdag na afloop van een rechtszitting tegen B. in een reactie op uitlatingen van diens advocaat Gerald Roethof. Die vindt dat seksueel misbruik en het doden van Nicky Verstappen niet bewezen kunnen worden.

“Ons eerste doel is dat we de familie willen vertellen wat er met Nicky is gebeurd in de laatste uren van zijn leven”, zei Peters. “Ons is er veel aan gelegen de waarheid boven tafel te krijgen. We zouden graag weten wat B. te verklaren heeft.” B. weigerde ook woensdag echter weer een verklaring af te leggen. “Dat lijkt me heel zwaar voor de familie en nabestaanden”, zei Peters.