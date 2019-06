Rutte: geen fouten gemaakt

Premier Mark Rutte vindt dat hij niets verkeerds heeft gedaan toen hij druk uitoefende om de publicatie van cijfers over het klimaatakkoord uit te stellen tot na Prinsjesdag. “Als ik fouten heb gemaakt, geef ik dat toe. Maar ik meen oprecht dat ik hier geen fouten heb gemaakt”, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Het Klimaatberaad onder leiding van Ed Nijpels had het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorig jaar augustus gevraagd de klimaatdoorrekening pas naar de Tweede Kamer te sturen als er een kabinetsreactie was. Later drong het planbureau toch aan op eerdere publicatie. Rutte verzette zich daartegen. Het debat over de Prinsjesdagstukken zou dan volgens hem vooral over het klimaatbeleid zijn gegaan, terwijl het kabinet daar nog geen oordeel over had geformuleerd.

De oppositiepartijen vinden dat Rutte hiermee zijn boekje te buiten is gegaan. PVV-leider Geert Wilders kondigde een motie van wantrouwen aan. Maar het is de vraag of die breed gesteund wordt. De hele oppositie wil wel dat de regering voortaan niet meer probeert publicatie van voltooide doorrekeningen uit te stellen tot er een kabinetsreactie is. De coalitiepartijen steunen de premier.