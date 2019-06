Van Veldhoven: eerder onderzoek grafietregens

“Veiligheid moet voor alles staan”, aldus de bewindsvrouw. “Deze stoffenemissie is niet acceptabel.” Ze heeft na het rapport direct contact gehad met het provinciebestuur. Dat gaat volgens haar onmiddellijk stappen nemen om de grafietregens te stoppen. Ze blijft nauw contact houden met de provincie over de kwestie.

Het was beter geweest als er eerder onderzoek was gedaan naar de grafietregens rond de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag in de Tweede Kamer. “We nemen de zaak heel serieus.”

