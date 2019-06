Voor familie Nicky blijft B. een lafaard

De ouders en zus van Nicky Verstappen hebben geen goed woord over voor de weigering van verdachte Jos B. om met een verklaring te komen over de dood van Nicky Verstappen, 20 jaar geleden op de Brunssummerheide. “De familie vindt het laf”, verklaarde Peter R. de Vries woensdag namens de familie. De Vries stond de pers te woord na afloop van een inleidende rechtszitting tegen B.

“B. doet niets om een einde te maken aan de tergende onzekerheid”, lichtte De Vries toe. ,,De familie vindt dat verwerpelijk.”

Beweringen van advocaat Gerald Roethof dat zijn cliĆ«nt B. een heel normale man zou zijn, wuift De Vries weg. “De familie reageert daar schamper op”, zei hij. “Deze man pleegde in de jaren ’80 van de vorige eeuw een zedendelict, is op de vlucht geslagen en weigert een verklaring af te leggen. Zoiets draagt niet bij aan dat beeld.”

“Deze man weet alles over de laatste uren van Nicky. De familie is tevreden dat de rechtbank er ernstig rekening mee houdt dat dit ook zo is”, aldus De Vries in reactie op het verlengen van het voorarrest van B..