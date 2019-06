Alpe d’HuZes levert 11,8 miljoen euro op

De 14e editie van Alpe d’HuZes heeft 11,8 miljoen euro opgeleverd voor onderzoek naar kanker. Dat is een half miljoen meer dan vorig jaar.

Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ zijn fietsers, hardlopers, wandelaars, wheelers en skeeleraars in de Franse Alpen op één dag maximaal zes keer de berg opgegaan die bekend is vanwege de vele haarspeldbochten. Volgens de organisatie werd de Alp in totaal 10.498 keer beklommen. De berg staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten moeten afleggen.

Donderdagochtend vroeg om 04.30 uur vertrokken de eerste van in totaal ongeveer 4600 deelnemers in het donker uit Bourgd’Oisans. Naast Nederlanders verschenen ook Fransen, Belgen, Britten, Duitsers, Amerikanen en een deelnemer uit Maleisië aan de start.

Directeur KWF Kankerbestrijding Johan van de Gronden is blij en dankbaar: “Ik heb vandaag zelf als deelnemer van nabij de enorme inzet en saamhorigheid ervaren van iedereen op deze berg. Ik wil alle deelnemers, hun sponsors en vrijwilligers bedanken voor hun formidabele prestatie”.