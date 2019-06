Gasexplosie Den Haag door scheur in leiding

De zware gasexplosie bij een rij huizen in Den Haag in januari is veroorzaakt door een scheur in de hoofdgasleiding onder de straat. Gas kwam vrij en dat hoopte zich op in de kruipruimtes. Hoe het vervolgens tot ontploffing kwam, is niet meer na te gaan. Volgens het Openbaar Ministerie valt niemand iets te verwijten, ook netbeheerder Stedin niet.

Door de explosie raakten tien mensen gewond. Een van hen kon pas na uren uit het puin worden gehaald.

De getroffen gasleiding in Den Haag was van gietijzer. Het Staatstoezicht op de Mijnen raadt netbeheerders aan om om zulke leidingen ”vaker te inspecteren en versneld te vervangen”. Dat geldt ook voor leidingen van asbestcement. Daarnaast komt er verder onderzoek naar het ontstaan van scheuren in zulke leidingen.