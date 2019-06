Herdenkingen bevrijding eerste stuk Nederland

Op de dag waarop de wereld stilstaat bij de invasie van de geallieerde troepen in Normandië bereidt de gemeente Eijsden-Margraten zich voor op festiviteiten rond het eerste stukje Nederland dat 75 jaar geleden werd bevrijd. De eerste geallieerde soldaten staken op 12 september 1944 in Mesch bij Eijsden de Belgisch-Nederlandse grens over, en diezelfde dag nog werd Eijsden bevrijd. Eijsden-Margraten viert die bevrijding met een reeks activiteiten.

Op 6 september begint Atletiekvereniging Maastricht in de Normandische stad Caen aan een bevrijdingsestafette, om op 12 september in Mesch aan te komen. Vervolgens lopen de deelnemers door naar de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, waar vele duizenden soldaten zijn begraven die sneuvelden tijdens de bevrijding.

De hele maand september vinden in Eijsden-Margraten een groot aantal bevrijdingsactiviteiten plaats. Op 12 september is de openingsceremonie bij het bevrijdingsmonument in Mesch. Op die dag bezoeken veteranen de Amerikaanse begraafplaats. In september zijn er verder nog concerten, onthullingen, workshops, kunstmanifestaties en debatten over vrijheid.

Op 15 september wordt op die begraafplaats een groot Liberation Concert gegeven met een uitvoering van Mahlers Tweede Symfonie. Op de website www.75jaarliberation.nl kunnen inwoners verhalen en beelden uit de bevrijdingsdagen delen.