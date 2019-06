Kamer bespreekt alsnog jaarstukken over 2018

De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Wopke Hoekstra van Financiën over het financiële reilen en zeilen van de Rijksoverheid in 2018. Het zogenoemde verantwoordingsdebat zou al ruim twee weken geleden worden gevoerd, maar dat ging niet door omdat staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) aftrad.

Hoekstra zal zich moeten verweren tegen scherpe kritiek van de Algemene Rekenkamer, die de op Verantwoordingsdag gepresenteerde boekhouding maar een krappe voldoende gaf. Het scheelde weinig of het financiële jaarverslag had moeten worden afgekeurd omdat van een te groot deel van de uitgaven de onderbouwing rammelde, waarschuwde Rekenkamer-president Arno Visser.

De minister moest bovendien nog geen week later een pijnlijke blunder opbiechten. In de jaarrekeningen van drie ministeries is door een fout van de Belastingdienst een te laag bedrag aan uitbetaalde voorschotten op toeslagen opgenomen. Ook de controleurs van de Auditdienst Rijk (ADR) hadden die blunder over het hoofd gezien.

Voor het bredere plaatje van de overheidsfinanciën heeft de fout geen gevolgen. Het begrotingsoverschot is vorig jaar verder opgelopen. Dankzij de bloeiende economie haalde de overheid flink meer belastingen op. De uitgaven namen ook toe, maar minder sterk dan de inkomsten. Dat komt mede doordat het kabinet er niet in slaagde al het gereserveerde geld te besteden.