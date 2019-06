Ministerie: dagelijks overleg met kliniek

Het ministerie van Justitie & Veiligheid en de gemeente Zeist zullen de komende tijd dagelijks contact hebben met de forensische psychiatrische kliniek in Den Dolder (gemeente Zeist). Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) afgesproken met de directie van de kliniek, die dat bevestigt.

De directie van kliniek Fivoor werd woensdag door Dekker op het matje geroepen, nadat een patiĆ«nt niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof. Naast de afspraak voorlopig dagelijks contact te hebben, heeft de directie toegezegd “eerder en helderder” te communiceren bij incidenten, aldus een woordvoerder van het ministerie. De burgemeester van Zeist moest deze week uit de krant vernemen dat de 43-jarige Peter M. niet van verlof was teruggekeerd.

M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen. De moordenaar van Anne Faber, Michael P., werd ook in de kliniek in Den Dolder behandeld.