Nederland dringt opnieuw aan op EU-vliegtaks

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) heeft haar EU-collega’s opgeroepen een gezamenlijke Europese vliegtaks in te voeren. Ze kreeg daarvoor veel steun, bleek bij een vergadering van de Europese verkeersministers in Luxemburg. De vliegbelasting stond donderdag voor het eerst op hun agenda.

Volgens Van Nieuwenhuizen is een EU-vliegbelasting nodig om te voorkomen dat er een wirwar aan verschillende heffingen in de EU ontstaat nu steeds meer landen een eigen belasting invoeren. Dat leidt volgens de minister tot een “ongelijk speelveld” en is minder effectief voor het milieu. De Luxemburgse minister François Bausch vindt het ,,essentieel dat wij als verkeersministers onze stem laten horen.”

Het kabinet wil in 2021 een vliegbelasting invoeren maar is voorstander van een Europees systeem, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft het onderwerp al eerder aangekaart bij de EU-ministers van Financiën.