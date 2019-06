Veel emoties bij bewonersoverleg Wijk aan Zee

De zorgen bij de bewoners van Wijk aan Zee lijken niet te zijn weggenomen door de aangekondigde maatregelen van Tata Steel.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder deze week dat in de omgeving neergedaalde stofwolken te veel lood, mangaan en vanadium bevatten. Vooral voor jonge kinderen is het ongewenst als ze in hun dagelijks leven worden blootgesteld aan te hoge concentraties zware metalen. Het pakket maatregelen waarmee het staalbedrijf de situatie wil verbeteren werd donderdag op een bewonersbijeenkomst met niet veel enthousiasme ontvangen.

Directeur Hans van den Berg van Tata Steel lichtte de maatregelen toe en beantwoordde daarna vragen van de aanwezigen in sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee. De emoties liepen soms hoog op. Mensen spraken hun zorgen uit over hun gezondheid en die van hun kinderen en vroegen zich af of ze wel met een gerust hart in Wijk aan Zee kunnen blijven wonen.

Het RIVM en vertegenwoordigers van de provincie waren niet bij de bijeenkomst aanwezig. Ook dat leidde tot teleurgestelde reacties.