Verdachte verkrachting wilde vrouw pijn doen

De 19-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht dat hij vorige zomer op straat een 20-jarige vrouw verkrachtte en probeerde te wurgen, zegt dat hij niet wist dat ze aan haar verwondingen dood kon gaan. Hij wilde haar ook niet doden maar alleen veel pijn doen, omdat hij boos was. Iemand pijn doen is een manier voor hem om te ontladen, zei verdachte Gerson F. donderdag tegen de rechtbank in Rotterdam.

Het slachtoffer raakte door de aanval op twee manieren levensgevaarlijk gewond. Door de wurgpoging was haar keel zo opgezwollen dat ze bijna stikte. Om dat te voorkomen moest in het ziekenhuis een dag lang een buis in haar luchtpijp worden geplaatst. Door de verkrachting met zijn vingers veroorzaakte hij een slagaderlijke bloeding. Een spoedoperatie was nodig om alles te hechten.

F. gaf opnieuw toe dat hij de vrouw iets heeft aangedaan, maar zei dat hij er op dat moment ”niet bij was”. Zulke woedeaanvallen had hij soms ook bij zijn vriendin. Met haar had hij sm-seks, waarbij hij haar soms ook bewusteloos sloeg en over de afgesproken grenzen ging.

Volgens F. was hij het slachtoffer in de vroege ochtend van 21 juli niet gevolgd, maar fietste hij zonder reden die kant op. Uit de vele camerabeelden die de politie heeft van de afgelegde route, blijkt dat F. lange tijd wel vlak achter haar fietste.