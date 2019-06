Wisselvallig pinksterweekend in het vooruitzicht

Was Pinksteren vorig jaar een zonnige aangelegenheid; dit jaar verloopt het pinksterweekend heel wisselend volgens Weeronline. Eerste Pinksterdag wordt de dag met het beste weer om naar buiten te gaan.

Zaterdag heeft het weer een herfstachtig tintje. Het is onstuimig met in het binnenland een (vrij) krachtige zuidwestenwind en aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden. Er is wat regen en kans op onweer.

Op Eerste Pinksterdag staat er slechts een zwakke tot matige zuidwestenwind en met temperaturen van 17 à 18 graden in de kustgebieden tot 22 in Limburg is het heerlijk weer. De zon heeft concurrentie van wolkenvelden en daardoor is het voor het gevoel niet te warm, maar ook niet fris. De temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. Op een lokale bui na blijft het droog.

Weeronline houdt voor Tweede Pinksterdag nog een slag om de arm. De grens van zomerse warmte en koele lucht bevindt zich volgens de laatste weermodellen in de buurt van ons land. Precies op dit grensvlak kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Weeronline houdt er rekening mee dat de zomerse warme lucht ons land niet bereikt. Het wordt dan 18 graden in het westen tot 22 langs de grens met Duitsland. Het weerbeeld bestaat uit zon en flinke stapelwolken. Ook kunnen regen- en onweersbuien ontstaan.