Zeer gewelddadige verkrachting voor rechter

Een 19-jarige man uit Rotterdam moet zich donderdag bij de rechtbank in Rotterdam verantwoorden voor de zeer brute verkrachting van een toen 20-jarige studente uit Indonesië. Dat gebeurde in de vroege ochtend op 21 juli vorig jaar in de Rotterdamse wijk De Esch, waar de vrouw woonde. Vanwege het geweld en de levensgevaarlijke verwondingen die het slachtoffer opliep, beschuldigt het Openbaar Ministerie Gerson F. ook van poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

F. is niet naar de voorbereidende zittingen gekomen, maar is volgens zijn advocate wel bij de inhoudelijke behandeling aanwezig. Hij heeft eerder al een bekennende verklaring afgelegd en bovendien is er een DNA-match. Het OM verwijt hem ook dat hij diezelfde nacht nog een andere vrouw heeft betast. Eerder zou hij mensen op straat hebben beroofd.

De politie begon een klopjacht en kon de verdachte na enkele dagen oppakken, onder meer aan de hand van camerabeelden die zijn gemaakt op de route die hij zou hebben afgelegd. De rechtbank zal op de zitting nog een psycholoog en psychiater ondervragen. Zij adviseren F. een PIJ-maatregel op te leggen, een soort jeugd-tbs.

De verkrachting veroorzaakte veel onrust in de woonwijk. Bewoners hielden een demonstratiemars.