3 miljoen zien winst Oranje in Nations League

Bijna drie miljoen Nederlanders zijn donderdagavond laat opgebleven om Oranje te zien winnen in de halve finale van de Nations League. De wedstrijd, die werd uitgezonden op NPO1, was het best bekeken programma van de avond, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Oranje klopte donderdag Engeland in de halve eindstrijd met 3-1 na verlenging. De ploeg ontmoet zondagavond Portugal in de finale van de nieuwe competitie van de UEFA.

Voor de nabeschouwing met Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk bleven ruim 1,8 miljoen kijkers hangen. Het was hiermee het op één na best bekeken programma van de avond.