Forum voor Democratie in coalitie Limburg

Forum voor Democratie (FVD) komt hoogstwaarschijnlijk in het provinciebestuur in Limburg. De lijsttrekker van de partij in de provincie, Ruud Burlet, is kandidaat om gedeputeerde te worden. Ook de PVV komt vermoedelijk in de Gedeputeerde Staten. Formateurs Ger Koopmans en Karin Straus hebben vrijdag alle kandidaat-gedeputeerden gepresenteerd.

De bestuursdeelname is nog niet definitief. Limburg krijgt een zogeheten extraparlementair college. De Provinciale Staten moeten zich op 28 juni uitspreken over alle voordrachten.

Limburg is vooralsnog de enige provincie waar FVD in het bestuur komt. In Zuid-Holland doet de partij voor Thierry Baudet nog mee aan onderhandelingen. Bij de Statenverkiezingen in maart won de partij in drie provincies. FVD werd in zes provincies de tweede partij en drie keer de derde partij.