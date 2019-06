Mediabedrijven blij met inperken reclames NPO

Mediabedrijven reageren positief op de coalitieplannen om reclames op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) drastisch te beperken. ”Een juiste stap”, noemen RTL Nederland, Talpa Network, De Persgroep en Mediahuis het voornemen in een gezamenlijke reactie.

Eerder deze week werd bekend dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de tv-reclames voor 20.00 uur willen schrappen. Ook in het ‘digitale domein’ moeten advertenties wijken. Commerciële partijen pleiten al heel lang voor het terugdringen van reclame bij de NPO. Ze vinden het oneerlijk dat de publieke omroep zowel over belastinggeld als over advertentie-inkomsten beschikt.

“Door een eerlijke marktwerking komt er ruimte die het Nederlandse publiek ten goede komt”, stellen de vier bedrijven. “Dat de politiek hierin nu een concrete stap zet, is te prijzen en noodzakelijk om een divers, innovatief en gezond medialandschap voor de langere termijn zeker te stellen.”

De NPO vreest forse bezuinigingen, omdat de overheid niet het hele gat opvult dat ontstaat als reclamegelden wegvallen. Dat kan gevolgen hebben voor ”goede en geliefde programma’s”, reageerde de NPO nadat het plan was uitgelekt.