Onweersbuien land uit, noodweer blijft uit

Code oranje is voor het hele land ingetrokken. Rond 20.45 uur verlieten de laatste onweersbuien het land. Lokaal heeft het hard geregend, maar van wateroverlast was zover bekend nergens sprake. Ook de wind viel mee, aldus Weeronline.

Om 21.00 werd de op één na hoogste waarschuwingscategorie ingetrokken voor de noordelijke provincies. Dit gebeurde voor Flevoland, Gelderland en Overijssel al een uur eerder. In Limburg kwam er zelfs helemaal geen onweer voor. En dat was goed nieuws voor bezoekers van Pinkpop. Zij kregen namelijk van de organisatie te horen dat ze elders moesten schuilen omdat het campingterrein later openging vanwege de verwachte storm.

Op een aantal plaatsen regende het flink en viel tot 10 millimeter. Maar dit is een stuk minder dan de hoeveelheid neerslag die viel op dinsdag en in de nacht van woensdag op donderdag. Die beide keren trok het noodweer een spoor van vernielingen, met bij elkaar tientallen miljoenen euro’s aan schade.

Ook de gevreesde zware windstoten bleven uit. Vooraf werd gewaarschuwd voor zware onweersbuien met windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. De zwaarste gemeten windstoot was echter 70 kilometer per uur. Deze joeg over de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen.