Pinkpopbezoekers onderweg naar Landgraaf

Pinkpop begint dit weekend aan de vijftigste editie. Vrijdagavond openen de campings. De ANWB verwacht files naar het zuiden van Limburg.

Headliners dit jaar zijn Mumford & Sons op zaterdag, The Cure op zondag en Fleetwood Mac op maandag. Ook Armin van Buuren, Bastille, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Elbow, Major Lazer en Duncan Laurence staan op het affiche.

De Pinkpopcampings gaan op vrijdagavond 18.00 uur open. Op een van de campings begint het festival al een paar uur later met een silent disco in de We Are The Party Area.