Rein Wolfs nieuwe directeur Stedelijk Museum

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft een nieuwe directeur. Rein Wolfs is benoemd door de raad van toezicht. Hij begint op 1 december. Wolfs (1960) is nu nog directeur van de Bundeskunsthalle in het Duitse Bonn.

Hij werkte eerder als artistiek directeur van Kunsthalle Fridericianum in Kassel, was hoofd presentaties in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en directeur van het Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. In 2003 stelde hij de Nederlandse inzending samen voor de Biënnale van Venetië.

De huidige interim-directeur Jan Willem Sieburgh blijft totdat Wolfs begint. Hij leidde het museum na het vertrek van Beatrix Ruf, die werd beticht van belangenverstrengeling.