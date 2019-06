SLM-vliegramp voor dertigste keer herdacht

Het is vrijdag 30 jaar geleden dat een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) neerstortte in Suriname. Hierbij kwamen 176 inzittenden om het leven. Elf passagiers overleefden de crash. De vliegramp wordt zoals ieder jaar herdacht in Amsterdam-Oost.

Tijdens de bijeenkomst vrijdagavond worden gedichten voorgedragen, zingt een koor en is het twee minuten stil. Daarna volgt een kranslegging. De herdenking vindt plaats bij het monument op het ‘s-Gravesandeplein en wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Kleurrijk.

Ook in Paramaribo wordt de ramp herdacht. Op de begraafplaats waar ook een gedenkmonument voor de slachtoffers staat, zal een plechtigheid worden gehouden met militaire eer en gebed, zo staat in de uitnodiging van de organiserende stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal. Een grote wens van deze stichting is het oprichten van een ‘’Kleurrijk Voetbal Academie’’ in Suriname. De Surinaamse regering zou al een stuk grond van tien hectare hebben toegezegd hiervoor.

Het toestel stortte op 7 juni 1989 neer in de mist in de buurt van luchthaven Zanderij in Paramaribo. Onder de doden waren vijftien spelers, van het Nederlands Kleurrijk Elftal, profvoetballers van Surinaamse afkomst, dat zou meedoen aan een toernooi in Suriname.