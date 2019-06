Verkeerstraining voor maaltijdbezorgers

Een proef in Harderwijk waarbij maaltijdkoeriers verkeersles krijgen, moet uitgerold worden in de rest van Nederland. Die oproep doet Veilig Verkeer Nederland. Bezorgbrommers rijden bijna zes keer vaker schade dan een privébrommer, zo blijkt uit cijfers over 2017 en 2018.

Het gemiddelde schadebedrag bij koeriers ligt ook 75 procent hoger. Dat laatste komt door relatief meer letselzaken.

De Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers, met daarin bedrijven zoals Domino’s Pizza, Taco Mundo en Febo, wil samen met onder meer Veilig Verkeer Nederland de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers en overige weggebruikers verbeteren. De bezorgketens vertegenwoordigen meer dan 600 vestigingen en 10.000 werknemers in de bezorgbranche.

“De ondernemers in de maaltijdbezorging werken met jonge verkeersdeelnemers die, als het gaat om de verkeersveiligheid, een van de grootste risicogroepen vormen. Het is van belang dat ondernemers daar oog voor hebben en het nodige ondernemen om de veiligheid van hun bezorgers te waarborgen”, aldus een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.