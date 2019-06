‘AIVD bracht journalist in levensgevaar’

De Nederlandse staat heeft misdaadjournalist Bas van Hout een flinke schadevergoeding betaald omdat hij door fouten van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst in levensgevaar is gebracht. Gegevens over Van Hout, informant van de AIVD, werden onvoldoende afgeschermd. Daardoor lekte uit naar de onderwereld dat hij met de dienst had gesproken.

Dat blijkt uit een geheim onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) waar de Volkskrant over schrijft. Van Hout kreeg volgens de krant, die het rapport heeft ingezien, ”865.000 euro bruto voor gederfde inkomsten, inclusief rente”. Hoewel de AIVD wist dat Van Hout gevaar liep, heeft de dienst jarenlang verzuimd hem te waarschuwen.

Van Hout schreef onder meer voor Panorama, Nieuwe Revu en De Telegraaf en publiceerde boeken over de crimineel Steve Brown.