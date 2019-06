Door het hele land zijn evenementen afgelast vanwege de harde wind. De muziekfestivals Pleinvrees in Amsterdam en Drift in Nijmegen hebben hun programma voor zaterdag geschrapt. Ook evenementen als het Kaas & Couscousfestival in Gouda, de Cuneradag in Rhenen en Band in de Tent in Culemborg gaan niet door.

Het waait in het hele land hard. Aan zee is de wind stormachtig met kans op zware windstoten.