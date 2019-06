GroenLinks wil kandidaat-gedeputeerde royeren

Groenlinks (GL) in Limburg wil Carla Brugman uit de partij laten zetten. De reden daarvoor is dat Brugman zich vrijdag op persoonlijke titel kandidaat heeft gesteld voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg.

Vrijdag liet de partij al weten hier ontsteld over te zijn. Brugman, jarenlang Statenlid voor GL en nu wethouder voor die partij in Venray, heeft over haar kandidaatstelling geen overleg gepleegd met haar partij. GL weigert mee te werken aan het nieuwe college van GS, dat volgens fractievoorzitter Pepijn Baneke rechts is. “De deelname aan dit college van Brugman wekt de schijn alsof het zou gaan om een breed college, maar daaraan willen wij niet meewerken”, zei Baneke zaterdag in een reactie.

GL Limburg heeft het landelijk bestuur verzocht het royement van Brugman in gang te zetten.

Vrijdag werd bekend dat Limburg een college krijgt waarin vijf gedeputeerden zitten van CDA, PVV, Forum voor Democratie en VVD, en twee extern aangezochte kandidaten, onder wie Carla Brugman. Dat schoot GL in het verkeerde keelgat.