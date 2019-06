Als kind heeft Roëll de Ram, initiatiefnemer van het online travel magazine We are Travellers, veel met haar ouders gereisd. Tijdens haar studie ontdekte ze het backpacken, wat voor haar echt de hemel was. Ze vindt het leuk om te zien hoe mensen aan de andere kant van de wereld leven. Met We Are Travellers trekt ze 230.000 bezoekers per maand en ook op sociale media is haar platform zeer geliefd. “Door veel te reizen, waardeer ik nog meer wat ik in Nederland heb.”

Ze was negentien jaar oud toen ze voor het eerst ging backpacken in Brazilië en Argentinië. Voor het eerst zonder haar ouders naar een ander continent, dat was wel even een ding. Toch dacht ze meteen: dit wil ik zoveel mogelijk doen. “Je leert veel van andere culturen, maar ook het feit dat je vrij bent spreekt mij aan. Elke dag is een avontuur en je ontmoet super veel mensen. Ik ga ook sneller de diepte in met mensen als ik op reis ben.”

Een eigen online magazine

Na een wereldreis met haar huidige vriend in 2012 kreeg ze uit haar omgeving en via sociale media heel veel vragen over waar ze waren geweest, wat je kunt doen op Bali, of het moeilijk is om in Australië te backpacken en hoe ze geld had gespaard. “Ik kon wel blijven typen, maar ik kon ook al mijn antwoorden online gaan bundelen. Toen ben ik We Are Travellers begonnen. In die tijd wilde ik graag bij een reismagazine werken, maar dat lukte niet. Waarom zou ik zo hard proberen om ergens te werken, terwijl ik ook kan proberen om mijn eigen online magazine te starten?”

Ze is een site gaan bouwen en startte met schrijven over haar wereldreis. Sociale media kwam later. Ook kwam ze met veel andere reisbloggers in contact en was ze steeds vaker op reisevents zoals de vakantiebeurs te vinden. “Ik bleef maar schrijven en schrijven, maar het leek me ook leuk als er teksten van anderen op de site kwamen te staan. Vandaar ook de naam We are Travellers. Ik kan niet de hele wereld in mijn eentje zien.” Inmiddels schrijven er twintig mensen voor het online magazine, waarvan zes heel regelmatig. Ze heeft 22.000 volgers op Instagram en 55.000 volgers op Facebook.

Roëll werkte eerst nog als online marketeer, maar na tweeënhalf jaar is ze fulltime voor We Are Travellers gaan werken. “Ik heb drie verdienmodellen: affiliate marketing. Hierbij wijs ik in een artikel door naar een andere website. Verder verdien ik geld met advertorials en de laatste tijd zijn er ook iets meer betaalde persreizen. In het begin ging ik zeventien keer per jaar op reis, nu ga ik gemiddeld negen keer per jaar. Ook bedenk ik reizen en dan kijk ik of ik samenwerkingspartners kan vinden. Met een persreis ga ik samen met andere bloggers.”

Eigen boek

Twee jaar geleden werd Roëll benaderd door een uitgeverij of ze een boek wilde schrijven. “Ik heb vroeger heel veel dagboeken geschreven, dus ik vond het super tof dat ik door hen werd benaderd.” In het boek ‘Backpack bestemmingen’ deelt ze haar jarenlange ervaring met backpacken en komen de 23 mooiste backpack bestemmingen aan bod, zoals Thailand, Australië, Taiwan en IJsland. “Ik ben bij twintig van de bestemmingen zelf geweest. Voor de andere drie bestemmingen heb ik tips aan mijn vriend, familie en vrienden gevraagd.”

Momenteel denkt ze na over een tweede boek, dat over een onderwerp wat dichter bij huis mag gaan: Europa. “Ons eigen continent is heel mooi. Je hoeft niet altijd ver weg te gaan. Zo kan je in Portugal en in Noorwegen super goed wild kamperen en zijn er veel mooie steden. Je kan toffe rondreizen maken door Europa, bijvoorbeeld met de trein. Steeds meer mensen denken na over duurzaamheid en reizen. In het licht daarvan mag Europa juist wat meer gepromoot worden.”

Dit jaar staan Canada, misschien Namibië en Frankrijk nog op de agenda. Ook wil Roëll naar Brabant. “Het is leuk om je eigen land te ontdekken. Ik woon zelf in Utrecht en ben vaak in Amsterdam. Daar deel ik ook over op de site, zoals hotspots en festivals. De meeste lezers zijn tussen de 25 tot 34 jaar, iets meer vrouwen dan mannen. Backpacken blijft populair, ook voor gezinnen. Daar pleit ik ook voor. Je hoeft echt geen 18 te zijn om te backpacken. Mijn ouders backpacken ook. Het hoeft niet met een rugzak, maar kan ook met een koffer. Het gaat erom dat je op de bonnefooi gaat en dus niet alles vastlegt. Er is altijd plek om te slapen. Waarom zou je het verre reizen opgeven als je een gezin hebt en je het zelf tof vindt om te reizen?”